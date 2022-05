¿Cuál es el significado del Día de la Victoria para Rusia?

Los ojos del mundo estaban hoy fijos en Moscú. 9 de mayo. Día de la victoria. Se conmemora el final de la II Guerra Mundial. Para los rusos el nombre es mucho más sonoro: La gran guerra patriótica. Gran desfile en la plaza Roja y discurso desafiante de Vladimir Putin, quien ha afirmado que el ataque a Ucrania estaba justificado ante la amenaza inminente de una agresión de occidente a Rusia. Casi nada. Y no parece que cambie nada en un día en el que muchos pensaban que Rusia estaría en condiciones de declarar su victoria sobre Ucrania.

Rusia conmemora una fecha que no le es propia en exclusiva. La victoria sobre la Alemania Nazi en 1945. Aunque es verdad que el trofeo de Berlín fue conquistado por el Ejército Rojo. Estos días se recuerda no sólo aquella última batalla titánica, sino también la brutalidad de los conquistadores, que sometieron a la población alemana, sobre todo a su mujeres, a un horror insoportable. No es menos de lo que sufren hoy los Ucranianos en Mariupol o Bucha.

El 24 de junio tuvo lugar el impresionante desfile militar de la victoria, en el que el Mariscal Zhukov montó el caballo blanco destinado al general victorioso, que Stalin no pudo domar. Pese a ello, los desfiles de la Plaza Roja, hasta 1990, siguieron teniendo lugar en octubre. La revolución era todavía más importante que la victoria. La caótica caída del comunismo dejó a Rusia sin una fiesta que galvanizase a una nación aturdida. El Día de la Victoria ocuparía ese papel.

Pero las cosas han cambiado mucho. Hoy un Putin febril en su guerra criminal marca una triste distancia con aquel primer desfile de la nueva era, en 1995. Entonces, a Boris Yeltsin le acompañaron Bill Clinton, John Major o el Secretario General de la ONU. Hoy Putin, y con él, su Rusia, están solos. Aunque el mal que puedan cometer nos helará a buen seguro el corazón.