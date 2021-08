Ha muerto Maki Kaji... conocido por ser el padrino de los sudokus. Este japonés fue el encargado de popularizarlos en todo el mundo hace unos años... hasta convertirlos en un pasatiempo habitual. Por eso hoy en La Linterna queremos rendirle homenaje... así que analizamos y te ayudamos a resolver otros sudokus... pero de la vida. Israel Remuiñán, que nunca ha comprendido como funcionan, ya está aquí para ayudarme.

Para ser honesto creo que he empezado como 80 y no he acabado ninguno. Pero al principio cuando se produjo el boom del sudoku te hacían parecer un tipo interesante... claro que si lo que hacías era pedirle la revista PRONTO a tu vecina porque venían varios gratis ya perdías todo el atractivo. Además yo soy muy cazurro para los números... por eso te traigo otros sudokus de la vida.. situaciones difíciles de resolver... por ejemplo... el problemas de los calcetines sin pareja.