Cádiz da un vuelco a sus playas con una decisión que cambia el paisaje para siempre: "¡Qué visión!"

No le hemos prestado la atención suficiente a la noticia, a pesar de que saltó hace días. Es por ello que Ángel Expósito ha contado con Jon Uriarte para analizar la última decisión de Kichi al frente del Ayuntamiento de Cádiz. Y es que desde la institución han aprobado que todas las playas de la ciudad sean nudistas. "Hay que apoyar este asunto", ha sido la respuesta clara de un Expósito que no ha dudado en convocar a Jon Uriarte, quien ya hacía nudismo en Atapuerca.

La experiencia de Berto Romero, los problemas de Rovira o la visión de Ernesto Sevilla

Jon Uriarte ha querido traer al programa algunos fragmentos de afamados monologuistas de nuestro país para poder analizar cómo es debido este tipo de noticias. El primero de ellos, Berto Romero: "No tengo un desnudo bonito, a mí mi propia mujer me ha visto salir de la ducha y me ha dicho, qué desagradable eres cuando quieres", recuerda un Berto que no se sentiría del todo conforme con pasear por una playa gaditana.

El caso es que en Cádiz ya había playas nudistas o zonas de nudistas. La mayoría de las playas no lo eran, pero, con esta medida, se busca que el nudismo se pueda practicar en cualquier centímetro de la costa de la ciudad. Expósito recomienda que quien quiera ir a alguna playa nudista, pues que vaya, aunque sin olvidar que no siempre resulta una buena experiencia, tal y como cuenta Dani Rovira.

"Fui a una playa nudista y me aparcaron una bici encima", corto pero conciso. Un chiste preciso como el neumático de la bicicleta que acabó encima del cuerpo al natural del pobre Dani Rovira. Aun así, es Ernesto Sevilla quien mejor distingue entre las expectativas generadas en torno al nudismo y la realidad.

"Antes de ir a una me la imaginaba de tías echándose crema y me encontré a dos señores mayores jugando a las palas. ¡Qué visión!", es lo único que Sevilla puede exclamar ante una imagen que quema más que el propio sol.

La pregunta fundamental: ¿dónde empieza y dónde acaba la playa?

Es lo que marca la diferencia en este tipo de iniciativas. Desde el equipo de Kichis se ha apostado por convertir todas las playas en nudistas, pero, ¿qué es realmente una playa? ¿Dónde empieza y dónde acaba la playa? Expósito no puede contener sus dudas y plantea si es quizá el chiringuito parte de la playa, ¿quizá el mismo paseo marítimo sea también playa?. Te puedes sentar a comer al natural, ¿sí o no? Es una pregunta interesante y sobre todo, los camareros. Pensemos en ellos. ¿Cómo van?