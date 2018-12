Los sentimientos de la Navidad

Cómo cada miércoles, 'La Linterna' dedica un tiempo para hablar de familia, y hoy con Amparo Latre. Hablamos de Navidad porque es una fiesta de muchas reuniones familiares y de sobremesas eternas.

¿Qué sucede cuándo no tienes ese famoso espiritu navideño y tienes que forzar la máquina? Para muchas familias estás son las navidades en las que un ser querido ya no está. José Carlos Bermejo es el director del centro de humanización de la salud, que los religiosos camilos tienen en Madrid. ''Quizá hemos asociado el concepto celebración a alegría''. José Carlos ve importante ver ese sentimiento de alegría no solo en cantes y bailes, sino también cuando se siente nostalgia por algo o por alguien. ''En Navidad siempre está la lágrima de las ausencias''.

Parece que lo ideal es estar contentos en estas fechas, pero también es lógico echar de menos a alguien o nos emocionemos. ''Si un niño llora nadie se extraña, pero en medio de una cena si un adulto llora tenemos que hacer lo mismo''. ''En la fiestas no hay que retirar la ausencia de la gente''.

José Carlos explica que solemos manifestar tópicos cuando vemos a alguien llorar, y que eso es una forma como de respaldarse para no dejar salir el sentimiento. Es una manera incómoda de sentirse. Cuando recurrimos a los tópicos no ayudamos nada al que lo está pasando mal. A veces basta con no decir nada.

Las dudas también pueden surgir cuando hay niños delante, porque uno no sabe como actuar. José Carlos aconseja que no ocultemos los sentimientos a los más pequeños, pero siempre con serenidad.