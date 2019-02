¿Cómo afectan las pantallas a los más pequeños?

Como cada miércoles, hablamos de familia en 'La Linterna' y de todos esos temas que nos preocupan. Hoy con Amparo Latre.

La plataforma 'Empantallados' ha presentado el estudio el impacto de las pantallas en la vida familiar. Un trabajo que han elaborado con 'Gas 3', y que hoy hemos querido analizar porque tiene mucha letra pequeña. Hemos hablado con Pia García Simón, que es la responsable de comunicación de 'Empantallados'.

Una de las conclusiones del estudio señala que, las pantallas son fuente habitual de conflictos. ''Las pantallas nos ayudan y tienen un papel como herramienta en casa. Pero por otro lado, no podemos obviar ese motivo de conflicto''.

Los padres mayoritariamente entienden que la edad adecuada para que un niño tenga móvil serían los 13 años y los 10 para la tablet. ''El uso de los dos dispositivos, en muchos casos es muy similar. La diferencia es que la tablet no te la llevas encima no cuándo te vas a la calle''. Pía explica que algunas aplicaciones no terminan de tener todas las funcionalidades que sí que tienen el móvil.

En la plataforma 'Empantallados' ofrecen consejos para los padres y Pía nos ha contado los que les parecen más importantes. ''La alternativa a las pantallas es ofrecer a nuestros hijos un diálogo apasionante''.