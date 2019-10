6 universidades catalanas se llevan un 'zas' por calificar de “exiliados a los políticos huidos"

Ya ven que hoy el zas viene muy repartido. La Universidad es ese lugar en el que se fomenta el pensamiento crítico, la reflexión y esas cosas. Y una de las críticas más habituales a la Universidad es que vive en otro mundo; que no está pegada a la realidad. Pues ése es el mal de todas las universidades españolas, pero no las de esas que les indicaba al principio, que pertenecen a la Republica proclamada pero no implementada de Cataluña.

Los claustros de esas seis universidades han firmado un manifiesto en el que exigen la “inmediata puesta en libertad de las personas injustamente condenadas o en prisión provisional” por sedición y malversación. Pero al escribir se han venido arriba, porque ellos están convencidos de que la universidad tiene que implicarse. Así que piden el sobreseimiento de todos los procesos penales y administrativos en curso relacionados, y – ojito con el lenguaje- “el retorno de las personas exiliadas". Y, claro, para ya acabar de clavar el argumentario, condenan “la represión y violencia policial”.

Vamos a ver. Que igual se os ha olvidado que firmáis esto en calidad de representantes de los claustros de las universidades. Que digo yo que igual hay algún profesor de derecho que os pueda explicar cómo funciona el sistema; seguro que hay algún profesor de filología que os pueda explicar lo que significa el verbo ‘exiliar’. Y seguro seguro, que tenéis a algún profesor de ética que pueda explicar lo que significa la ejemplaridad y la conveniencia de no incurrir en sesgos cuando se analizan las cosas con rigor y cierta solvencia intelectual.

Así que, por calificar de ‘exiliados’ a los políticos huidos de la justicia, los claustros de la Universidad Rovira i Virgili, la Pompeu Fabra, la Universidad de Lleida, la Autónoma de Barcelona, la Universidad Politécnica de Cataluña y la Universidad de Barcelona, se llevan, muy repartido, un…¡Zas! ¡En toda la boca!