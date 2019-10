Toni Comín se lleva un 'Zas' "por sugerir que la independencia se conseguirá con un millón de parados"

Este miércoles en 'La Linterna' de Ángel Expósito, el periodista y colaborador del programa, Julio César Herrero, ha propinado un "¡Zas en toda la boca!" al huido ex consejero de la Salud de la Generalitat, Toni Comín.

Bienvenidos a un nuevo episodio de ‘Intelectuales de España’. Hoy nos centramos en un referente en el exilio. Desde hace tiempo, él vive en Lovaina, que es un sitio muy bonito. Y todos estos meses de duro exilio ha tenido tiempo para reflexionar, que es lo que hace un intelectual. Ha concedido una entrevista a El Periódico. El periodista le pregunta “¿Qué sensación le produce no estar entre los procesados?” Y Comín responde: “Me mueve a la reflexión de que ellos no estén aquí”.

Si ustedes no entienden la respuesta, se aguantan. Haber estudiado… como él. Pues de tanto pensar, se le ha ocurrido que, después de haber fracasado con todo, para conseguir la independencia toca la vía del desgaste económico del Estado. ¿Y cómo? Dejando de trabajar.

Audio

¿No es una idea genial? Igual pensarán ustedes que sí hay un millón de personas dispuestas a perder el empleo. Él dice que no lo sabe, pero sí tiene una cosa clara.

Audio

Ah, que los autónomos si no van a trabajar no pierden el empleo. Claro, que a los autónomos no nos contrata nadie. Así que no podemos perder el empleo.

Ya saben ustedes cuál es la nueva estrategia del independentismo. Toni la resume:

Audio

Será un camino no violento… ¿a partir de ahora? O sea que hasta ahora fue…

Así que, por sugerir que la independencia se conseguirá ahora si un millón de catalanes abandonan su puesto de trabajo, el ex consejero de salud del Gobierno catalán, Toni Comín, se lleva un … ¡Zas en toda la boca!