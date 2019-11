Sánchez se lleva un 'Zas' por comprometerse a traer a Puigdemont a España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha llevado este martes un 'Zas' en La Linterna por comprometerse en el debate a cinco a traer a Carles Puigdemont de vuelta a España para que se enfrente a la justicia. El colaborador de La Linterna, Julio César Herrero, ha criticado las promesas de Sánchez del pasado lunes y le ha propinado un '¡Zas! ¡En toda la boca!'.

“Ya saben que ayer en el debate se salió. Bueno de hecho, se salió tanto tanto… Que ni llegó a entrar”, empezaba el colaborador de COPE. “Pero eso solo lo pueden hacer los que tienen al lado un gurú; un estratega; el Sun Tzu del marketing político. Y suponemos que le debió de decir tres cosas, porque el número tres en marketing político es mágico. La primera: “Pedro, no les mires; no te merecen'”.

“Y Sánchez, no les miró. La segunda, y nos lo ha confirmado Ricardo Rodríguez: “Tú no respondas a preguntas, que te sacan de tu historia”. Y Sánchez, por no responder, ni a las buenas noches de Ana Blanco. Y la tercera: “Tú lee todas las medidas que nos hemos currado; que van a flipar”. Y Sánchez leyó casi hasta el nombre de la ministra que quiere nombrar vicepresidenta”.

“Y tantas cosas va a hacer, que va a hacer hasta las imposibles. Pero eso sólo está en manos de los más grandes”.

“Vamos a ver, Pedro. Algunas cositas: tú no puedes traer a Puigdemont y ponerle a disposición de la justicia… salvo que lo secuestres. Y no está bonito que un presidente secuestre a un ciudadano, por muy kinki que sea. Puedes intentar influir en la decisión de la justicia, pero eso tampoco está muy bien. Pero supongamos que tienes otra opción en la que no hemos caído pero sí lo han hecho los estrategas: ¿a qué estás esperando?”, concluye Julio César Herrero.

Así que, por “comprometerse a traer a Puigdemont y ponerle a disposición de la justicia española”, el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se lleva… ¡Zas! ¡En toda la boca!