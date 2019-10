Roger Torrent se lleva un 'Zas' por mentir al afirmar que "el TC pretende censurar la libertad de expresión"

Que sí, que sí. Que ya sé que ha salido muchas veces. Pero es que no para de abrir la boca. Y le está disputando el primer puesto en el ranking de la sección a la mismísima Carmen Calvo… que en paz esté.

A ver. Tanto hablar de Franco, que al final te entierran con él… para que no le eches en falta. Pues Torrent ayer volvió a realizar una heroicidad. Algo para lo que sólo están llamados los políticos hechos de una pasta especial. De mucha pasta… especial. Después de pasarse por los escaños la recomendación de los Servicios Jurídicos de la Cámara, ha admitido que se pueda aprobar una resolución en la que ERC, JxCat y las CUP reprueben a la Monarquía y defiendan el derecho de autodeterminación.

Y ha dicho algo muy bonito. Algo que solo puede proclamar un patriota, un luchador. Así que asumirás las consecuencias por defender la libertad de expresión. Vamos a ver, Roger. Que te has equivocado de batalla. En el Parlamento podéis discutir de lo que os venga en gana. Incluso hasta la oposición a veces lo intenta, pero no les dejas. Pero se te olvida que el parlamento es una cámara legislativa. O sea, una institución del Estado. Y sus resoluciones no se hacen en el ejercicio de derechos y libertades sino en el ejercicio de competencias y atribuciones. Y esas que pretendes ejercer, como un héroe, pues es que no las tiene.

Así que, por mentir al afirmar que el Tribunal Constitucional pretende censurar la libertad de expresión, el presidente del Parlament, Roger Torrent, se lleva un …¡Zas! ¡En toda la boca!