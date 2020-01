Pedro Sánchez se lleva un ‘Zas’ por "ir de defensor de la conciliación y nombrar al Gobierno un domingo"

Después de haber prometido el cargo por su conciencia y honor, Pedro Sánchez lleva un estrés horroroso de nombramientos, porque su persona es así. Él va nombrando según se le ocurre, es como una hoja mecida por el viento. Según por dónde le dé, por ahí tira. Primero, había que correr lo que no estaba escrito para que hoy hubiera el primer consejo de ministros. Luego, dijeron que hasta la próxima semana no comunicaban la composición. Y al final, dijeron que lo iban a anunciar el domingo. Perdón, he dicho “al final” y creo que me he arriesgado demasiado. En principio, la persona de Pedro Sánchez se trasladará a la Zarzuela para comunicar oficialmente el Gobierno que desde ayer se ha venido filtrando a razón de un ministro a la hora. A continuación, se va a aparecer a los medios.

Ya el lunes, habrá intercambio de carteras, que, teniendo en cuenta los nombres de los nuevos ministerios, no se descarta que, en vez de carteras, intercambian carritos: algunos son de tres líneas.

Vamos a ver, Pedro, con la tabarra que has dado con la conciliación de la vida laboral y familiar, no sé yo si lo más acertado es montar todo este tinglado un domingo. En todo caso, como este Gobierno progresista tiene que seguir haciendo historia y trabajando por la conciliación, para la próxima puedes convocar a los medios a las 6.30 de la mañana. No más tarde, que a las 7 de la mañana ya lo hace el presidente de México, López Obrador, todos los días y entonces ya no serías el primero en la historia. Otra opción es, por ejemplo, Pedro, un viernes a las dos de la madrugada. Lo interesante de esta propuesta es que los periodistas pueden ir a la rueda de prensa con sus parejas y luego quedarse por ahí hasta la mañana, en el after. Y ya, porque por ocurrencias no será, no descartes, Pedro, hacer algo el día que está en medio de un puente o la próxima Nochevieja a las 11 de la noche, ya para acordarnos todos de él.

Así que por ir de defensor de la conciliación de la vida laboral y familiar y poner un debate de investidura en medio de la Navidad y comunicar la composición del Gobierno al Rey y a los medios de comunicación un domingo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez Castejón, se lleva un…¡Zas! ¡En toda la boca!