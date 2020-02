Pedro Sánchez se lleva un 'zas' por "afirmar que los españoles serán mediadores entre Cataluña y España"

Al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Es por ahondar un poco en el tema que ya contantes ayer pero, me vas a perdonar, dándole la trascendencia que merece. Ya saben que Sánchez ha dicho a Torra que si ya tenía planes para el lunes, que se veían el miércoles. Que por él no hay problema. Que tiene ganas. Ha dicho a Quim que los preliminares van a ser largos. Supongo que es para que no vaya demasiado excitado a la mesita de diálogo y se vuelva a casa con la barretina… entre las piernas. Sánchez ha dicho que quiere empezar con lo fácil; que para lo otro ya habrá tiempo.

Pero creo que no hemos dado suficiente trascendencia a unas declaraciones que también hizo ayer el presidente en Bruselas. Porque a él le gusta hablar cuando está fuera, con muchas banderas detrás. Escuchen, porque hacía tiempo que no oía algo tan bonito.

Audio

¿No les parece precioso? Es muy difícil no llorar escuchando cosas así. Vamos a ver, Pedro. Que dices que tienes una agenda. Pues apunta. Reencontrarse es volver a reunirse unas personas con otras. Si en la mesita solo pones a los partidos que representan a unas personas ¿cómo se van a reencontrar con las otras si no están? Te preguntas que quién se va a oponer al reencuentro entre Cataluña y el conjunto de España. Tienes razón. Nadie. Nadie se va a oponer al reencuentro entre Cataluña y España porque entre Cataluña y España no ha habido ningún desencuentro. Ese es el cuento del independentismo, que parece que te lo has comido.

Y otra cosita. Que sepas que me hace mucha ilusión ser relator y mediador. Las dos cosas. Pero como vamos a ser 47 millones ya nos contarás cómo se va a organizar tanta gente y qué tenemos que hacer. Nos mandaréis una carta o algo … ¿no?

Así que, por afirmar, sin reírse, que tiene una agenda para el reencuentro entre Cataluña y España y que los 47 millones de españoles serán los mediadores, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se lleva un… ¡Zas, en toda la boca!