Pablo Iglesias se lleva un 'Zas' por sus contradicciones sobre sus exabogados

Fue ayer a ver al Rey. Supongo para decirle que su Gobierno tiene los apoyos pero que mejor proponga a Pedro Sánchez, porque él no quiere protagonismo. Después compareció ante los medios. Y hay que agradecer que permitiera todas las preguntas de los periodistas, y de todos los temas. No como Sánchez, que con un par les mandó a casa. Y ya saben que en el gran círculo tienen algún problema. Que si unos abogados dicen que hay irregularidades contables; que si el partido los expulsa por acoso sexual. Todo muy gratificante. Pero él lo tiene claro. Bueno, igual no. Escuchen la edición de OK diario sobre el tema.

Audio

Vamos a ver Pablo. Dices que cualquiera os acuse de un delito debe ir a los tribunales. Tienes razón. Dices también que claro que hubo un asunto de acoso sexual. Pero, ¿esto no lo tiene que decir un tribunal? O esto no pero lo de las irregularidades sí. Y añades que es la persona acosada la que lo tiene que poner en manos de los tribunales. ¿Y por qué no lo denuncia Podemos si se produjo en el partido? ¿O ya has sentenciado tú sin necesidad de ir a juicio? Y acabas diciendo que hay algunos interesados en que se hablen de algunas acusaciones pero que no tiene sentido si no se llevan a los tribunales. Ay Pablo, qué lío. Es verdad. ¿Pero no estás tú hablando de las de acoso sexual y al mismo tiempo dices que no las denuncias?

Así que, por asegurar que no tiene sentido hablar de irregularidades contables si no se llevan a los tribunales pero se despacha hablando de acoso sexual al tiempo que asegura que no lo denunciará, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias se lleva un…¡Zas! ¡En toda la boca!