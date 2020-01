Montse Bassa se lleva un 'Zas' "por su 'empatía' espetando que le importa un comino España"

Igual el apellido les suena. Es la hermana de la ex consejera de la Generalitat condenada por el 1 de Octubre. Y hoy le tocó hablar. El otro día lo hizo el referente intelectual del independentismo, Gabriel Rufián (el de “si no hay mesita… no hay legislatura”) y hoy le dejaron a ella. Y contó su historia, que para eso iba. De hecho, dijo que ella hablaba “como familiar de una presa política catalana”. Pues ya pueden imaginar que todo muy sentido, emocional y un punto lacrimógeno. O sea, de llorar.

Llamó vergudos a los socialistas, dijo que unos jueces supremos le habían quitado el tiempo a su hermana, a ella y a su madre y que el cuerpo le pedía votar que no. Porque recuerden, que ella estaba hablando de ella. Pero que no lo iba a hacer porque ella ha aprendido que lo importante es el diálogo. Y, sobre todo, lo importante que es la empatía.

Audio

Y como ha entendido tan bien lo que significa ‘empatía’, en un momento de su … de lo que hiciera, dijo esto.

Audio

Vamos a ver, Montse. Primero clavas al respetable una perorata personal, perfectamente legítima pero que tampoco sé si es lo que toca cuando se trata de un debate de investidura. Pero forma parte de vuestra historia. Está bien. Luego te pones a dar una teórica sobre la importancia de la empatía y sueltas que los intereses de la otra parte te importan un comino. Pero Montse, ¿no te parece un poquito contradictorio hablar de lo importante que es ponerse en lugar del otro y decir que te resbala? Imagínate que Sánchez te hubiera contestado… que la independencia de Cataluña le importa un comino.

Así que, por destacar que es importante ponerse en el lugar del otro y, acto seguido, espetar que le importan un comino los intereses del otro, la diputada de ERC, Montse Bassa, se lleva un … ¡Zas, en toda la boca!