Mónica Oltra se lleva un 'Zas' por el cambio de nombre del Palau de las Arts que sugiere

Que es de las más listas de la clase. Por eso debió de pensar que Unidas Podemos ni de coña y fue por su cuenta en las elecciones. Porque ella, con ser vicepresidenta de su Comunidad tiene bastante. A mí creo que me va a tocar también dentro de poco.

El caso es que a las feministas no les gustó nada que Plácido Domingo interpretara el Nabucco el otro día en el Palau de las Arts. Y la coordinadora feminista de Valencia ha pedido que se quite el nombre del cantante al Centro de Perfeccionamiento. Y ella, que estaba inspirada – pero mucho- dijo una cosa. Bueno, dijo alguna más, pero que nos interesen solo dos. ¿Qué tenemos que hacer? Oltra responde.

Audio

Vamos a ver, Mónica. Así que no acabamos de cargarnos el nombre de los franquistas con lo de la Ley de Memoria histórica, y ahora hay que ponerse a quitar más nombres. Pero ahora de los que no sean ‘imitables’. ¡Qué pereza, Mónica! Si es que No nos da la vida para tanta limpieza eh. Por cierto, lo de imitable ¿Cómo va? ¿Nos fijamos en los que no son imitables porque han salido en los medios? ¿O nos ponemos a investigar la vida privada de todo el mundo brillante? Oye. Y una cosa sin mucha trascendencia :¿quién va a decidir quién es imitable? ¿Los medios, un juez, tú…?

Una última cosita Monica. Mira. Uno de los campus de la universidad de Valencia se llama Blasco Ibáñez. Creo que se lio con la mujer del embajador de Chile y que tuvo un romance durante un tiempo. Yo es que no sé si esto es una actitud imitable o no. Imagino que para el embajador no pero…

Así que, por sugerir que el Centro de Perfeccionamiento del Palau de las Arts debería dejar de llevar el nombre de Plácido Domingo, porque su vida no es imitable, la vicepresidenta y portavoz del gobierno de Valencia, Mónica Oltra, se lleva un…¡Zas! ¡En toda la boca!