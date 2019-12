Manuel Chaves se lleva un 'Zas' por afirmar que el PSOE “no tiene motivos por avergonzarse por los ERE"

Que está en campaña. De imagen. Lleva unos días de gira para contar su versión de la sentencia condenatoria. Ya les había contado que el viernes estuvo en la cadena Ser. Y ayer decidió arriesgarse en un terreno más complicado. Y concedió otra entrevista a… El País. ¡Hay que tener mucho coraje eh! Que no todo el mundo está preparado. Y dijo muchas cosas. Una de las más interesantes, ¿por qué ocurrió todo? Escuchen, que aquí habla del Partido Socialista de Andalucía:

¿Y saben por qué no tiene que avergonzarse? Pues también lo dice.

Vamos a ver, Manuel. Yo no digo que no tengas derecho a contar tu historia. Además, también tienes derecho a recurrir la sentencia. Ahora bien, que digas que el Partido Socialista no tiene por qué avergonzarse de la mayor sentencia sobre corrupción de la historia pues… En fin. ¡Qué optimista! Y otra cosa. Cuando explicas por qué has hecho algo reconoces que lo has hecho. Y el fin seguro que es elogiable. El problema está en los medios. Si es que además afirmas que se han cometido ilegalidades y abusos. Pues no sé yo si esta historia que cuentas, en realidad, te beneficia.

Así que, por afirmar que el Partido Socialista no tiene motivo para avergonzarse por la sentencia de los ERE, el ex presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, se lleva un… ¡Zas! ¡En toda la boca!