Malena Contestí se lleva un 'Zas' por "descubrir ahora que Vox es, según dice, un partido de extrema derecha"

Que si ustedes no son de las islas, igual no les suena de nada. Y es normal. Pues pilló el escaño en abril y ahora ha decidido irse. Duró menos que a Pelayo un musulmán. Algunos dicen que se va porque no le han vuelto a incluir en las listas. Ella dice que no, que no. Que le habían dicho que sí repetía y que las razones son otras. Explica en un comunicado que Vox no es un partido sino un movimiento extremista y antisistema que hace proselitismo totalitario, que manipula la realidad y que criminaliza a la mujer. Califica a Vox de extrema derecha y lleva un par de días concediendo entrevistas, como si fuera una terapia. Esto se lo ha dicho a El País.

Vamos a ver Malena. Así que no te gusta que se lleven las cosas a los extremos y fuiste en las listas de Vox. Muy bien. Y te ha llevado cinco meses, cinco, darte cuenta de que en un partido es complicado disentir, y que Vox es de extrema derecha, antisistema, totalitario y manipulador. Y digo yo: ¿cómo has tenido esta revelación? Porque no consta que el movimiento haya cambiado en este tiempo: siguen diciendo lo mismo que decían cuando decidiste sumarte a la cruzada.

Así que, Por ir con retraso... al descubrir, ahora, que Vox es, según dice, un partido de extrema derecha, antisistema, totalitario y manipulador, la ex diputada por Baleares de Vox, Malena Consentí, se lleva un …¡Zas! ¡En toda la boca!