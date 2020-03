Lorenzo Musotto se lleva un aplauso por "convertir la última despedida en el derecho más vital"

Julio César Herrero ha dedicado su aplauso de este miércoles en 'La Linterna' al concejal del partido demócrata en Milán, Lorenzo Musotto. Dice así.

¿Sabes, Ángel? Pensaba que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos estaban todos los derechos que se habían conquistado o aquellos por los que debíamos luchar. Y en este confinamiento me he dado cuenta de que no. De que esa declaración está incompleta. Me he dado cuenta de que todos -ricos y pobres, con mas o con menos fortuna- llevamos toda la vida disfrutando de un derecho como si fuera un formalismo o una muestra de educación. Algo sin demasiada importancia. Hasta que este concejal dio a esa rutina el rango que tiene: el de derecho.

Lo hizo después de leer una entrevista a la doctora Francesca Corterallo, del hospital San Carlo Borromeo de Milán. Explicaba que lo más dramático era ver a los pacientes morir solos, escucharlos mientras te ruegan que les digas adiós a sus hijos y nietos. En una ocasión, una mujer mayor le había pedido ver a su nieta. Entonces, sacó su teléfono y la llamó por vídeo. Se despidieron. Poco después, ella se fue.

Y el concejal decidió poner en marcha la campaña ‘derecho a decir adiós’. Y ha empezado a pedir a la comunidad que donen tabletas para que los mayores puedan hacer una última llamada y decirles adiós, hasta luego o hasta siempre.

Así que el aplauso es para el concejal Lorenzo Musotto, por convertir la última despedida en el derecho más vital.