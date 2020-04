Julio César Herrero da un aplauso a Julia y Teresa, dos desconocidas que ya no se olvidarán la una de la otra

Julia y Teresa no se conocen, pero no se van a olvidar jamás una de la otra. Julia tiene 28 años y vive en Irlanda. Tenía intención de volver a España por la Semana Santa, pero se quedó con eso: con la intención. Lanzó una carta que llegó al Hospital Perpetuo Socorro de Albacete. No iba para nadie, sino para cualquiera. La fue a recibir Teresa, una mujer de 84 años que lucha contra el coronavirus.

Julia cuenta a quien no conoce que quería volver a ver a su familia y amigos, pero con todo esto… En la distancia se acordaba de los suyos y de quienes no lo son. Pensó que sus palabras llenas de esperanza podrían aliviar a alguien. Darle fuerzas para motivarse, para seguir. Porque esto pasará.

Son solo palabras de una desconocida, pero no se necesita más para que Teresa sienta que acaba de conocer a una nueva nieta. Eso se merece un aplauso.