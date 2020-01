José Luis Ábalos se lleva un 'Zas' por negar el encuentro clandestino con la vicepresidenta de Maduro

Es el mejor. Ábalos es muy pero que muy grande. Desde ayer por la noche les contamos la exclusiva de Vozpopuli. El ministro se reunió durante la madrugada del lunes, en un avión, en el aeropuerto del que él es responsable, con la vicepresidenta del régimen chavista, que tiene prohibida la entrada en suelo europeo por ser responsable de la violación de derechos humanos en su país.

Pues el ministro de este gobierno, que tiene una querencia al fascinante mundo de los aviones, ha intentado salir al paso con esta declaración. Escuchen.

Vamos a ver, José Luis. Que tú eres del lenguaje inclusivo. No te reuniste con uno de Venezuela, sino con una: la vicepresidenta. ¿Por qué te cabreas si este tema no es importantísimo? Por cierto, ¿qué no te parece importante? ¿Qué te hayas reunido de madrugada? Claro, es una hora muy normal. ¿Qué te hayas reunido de forma clandestina? Claro, porque es muy normal. ¿Qué te hayas reunido en un avión privado? Muy normal también. ¿Qué te hayas reunido en suelo español con una mujer que tiene prohibida la entrada en la unión europea? Vamos, esto está a la orden del día. ¿O qué te hayas reunido con la vicepresidenta del régimen chavista tres días antes de que Iglesias comunicara que Sánchez no recibirá a Guaidó?

Por cierto, si todo esto tiene tan poca trascendencia, ¿por qué negaste el encuentro durante 48 horas?

Así que, por negar primero el encuentro clandestino con la vicepresidenta del régimen chavista, a bordo de un avión privado en la madrugada del lunes, y por asegurar después que es algo sin importancia, el ministro de Transportes y número 2 del PSOE, José Luis Ábalos, se lleva un … ¡Zas, en toda la boca!