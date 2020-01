José Luis Ábalos se lleva un 'Zas' por "asegurar que ha evitado una crisis diplomática"

Al ministro de transportes, José Luis Abalos.

¡Son tan injustas las críticas que lleva soportando desde hace cuatro días! El problema de José Luis Ábalos es que es ministro de un país incapaz de reconocer la grandeza. Porque si lo fuera en un país avanzado y decente, estaría recibiendo el reconocimiento y el Congreso de los Diputados no le pediría que diera explicaciones, sino que se rendiría a sus servicios.

De madrugada fue al aeropuerto a recibir a un amigo. Eso es amistad. Un compañero le dijo que en el avión iba alguien que no podía entrar en el espacio europeo y que se lo recordara. Eso es compañerismo. Se lo recordó durante 25 minutos. Eso es paciencia. Los medios le exigieron explicaciones y él no se quiso dar importancia.

Eso es humildad. Le acusaron de parcialidad y él tuvo que recordar su profesionalidad.

Porque él lleva en esto desde el 76. Y al final, tuvo que salir Sánchez a reconocer lo que Ábalos no quería, porque él es modesto.

Vamos a ver, José Luis. Si has evitado una crisis diplomática, ¿por qué negaste el encuentro durante 48 horas? Si has evitado una crisis diplomática, ¿por qué dijiste que eso no le importaba a la gente? Y una última pregunta, que seguramente pide diván: si has evitado una crisis diplomática ¿por qué estás tan cabreado en lugar de estar feliz?

Así que, por cambiar cuatro veces de versión y por asegurar, ahora, que ha evitado una crisis diplomática, el ministro de Transportes, José Luis Abalos, se lleva un… ¡Zas, en toda la boca!