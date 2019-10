Irene Montero se lleva un 'Zas' por "señalar públicamente a una mujer que decidió subir el alquiler"

Pues si ayer el zas lo protagonizaba un héroe, Roger Torrent, - dispuesto a asumir las consecuencias por su lucha contra la censura del tribunal constitucional-, hoy le toca a una heroína. Una heroína del hogar. Ella es una mujer comprometida con el sector inmobiliario. Hasta tal punto, que se ha endeudado casi de por vida con un casoplón. No hay mayor muestra de compromiso. Y además es solidaria: porque quiere para todos lo mismo que ha conseguido para ella.

Miren. Hay una familia en Barcelona que pagaba mil euros mensuales por una casa de alquiler. Y la propietaria, después de 12 años, decidió subirles un 30%. Como no podía pagar 1300 euros por un alquiler sino sólo 1000, la familia se exponía a un desahucio. Por eso, Montero tuvo una iniciativa preciosa. Decidió, ella… en persona, pedir a la propietaria que negociara. Y le mandó un mensaje. Como en el programa de Isabel Gemio: ‘Hay una carta para ti’.

Audio

Vamos a ver, Irene. Perdón en primer lugar por no contribuir en esta sección a tu campaña de acoso. Por eso hemos eliminado el nombre de la propietaria que tú quieres que se conozca. No vamos a incurrir en lo mismo que criticamos ¿no? Mira. Aprovechar tu notoriedad para señalar públicamente a una persona no está bien. Subir un alquiler un 30 por ciento es una pasta. Pero que no te lo hayan subido en 12 años es una suerte. Yo sé que una mudanza es un rollo. Pero con mil euros sí se consigue una casa. Ah, otra cosita. ¿Tú te has asegurado de que no haya ninguna otra persona con el mismo nombre que la propietaria? A ver si las hordas están amenazando a la mujer equivocada.

Así que, por señalar públicamente a una mujer que decidió subir el alquiler a sus inquilinos y contribuir a su acoso en las redes, la diputada de Unidas Podemos, Irene Montero, se lleva un …¡Zas! ¡En toda la boca!