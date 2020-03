Illa y Abascal se llevan un 'zas' por sus declaraciones por el coronavirus

Al Ministro de Sanidad y al presidente de Vox

Ya saben ustedes que Ortega está contagiado y ya saben que el lunes la situación se puso chunga, según el Gobierno. Pues el ministro Illa y Santiago Abascal se han dicho cosas sin citarse, con motivo de la celebración de actos multitudinarios el pasado domingo.

Escuchen al ministro y a Abascal.

Vamos a ver, Salvador. Qué nombre más pertinente con la que está cayendo. Lo de que la situación cambió el domingo al anochecer… va a ser que igual no. Mira, los datos que disteis el lunes, y que justificaban el endurecimiento de las medidas, no son de contagios producidos el domingo. Desde que los potenciales contagiados acuden a un centro de salud hasta que se confirman los resultados pasan unos cuatro días. Por tanto, aunque hubiera falsos positivos, antes del domingo ya deberíais saber que se habían duplicado las pruebas. Así que la situación no cambió en la noche del domingo sino antes. ¿Preferisteis esperar a tener resultados definitivos? Pues muy bien. Pero el incremento notable de pruebas ya os tuvo que poner sobre aviso.

Vamos a ver Santiago. Hay que tener cuidado con hiperventilar, que se puede confundir con la dificultad para respirar y no está el patio para suspicacias. Mira. Que el Gobierno no desaconsejara las manifestaciones del domingo fue una imprudencia. Y decir que no había riesgo porque no iban a acudir extranjeros procedentes de países de riesgo una tonta muy grande. Ahora bien, lo vuestro en vistalegre fue un acto privado. Mantenerlo, una irresponsabilidad. El gobierno no lo impidió, pero tampoco obligó a celebrarlo. que acudiera quien ya estaba visiblemente afectado, una temeridad dificilmente justificable.

Así que, por asegurar que la situación cambió la noche del domingo y por culpar al gobierno de no impedir el mitin que voluntariamente Vox decidió realizar pudiendo suspenderlo, el ministro de sanidad, Salvador Illa, y el presidente de Vox, Santiago abascal, se llevan, respectivamente, un… ¡zas, en toda la boca!