Idoia Mendia se lleva un 'zas' por su "ética variable" en los pactos con Bildu

A la candidata a lehendakari del Partido Socialista, Idoia Mendia.

Vaya faena que le han hecho a esta mujer. O vaya fregao en el que se ha metido ella sola. Ustedes saben, y si no se lo cuento yo, que en Irún, los socialistas pactaron con Podemos y con Bildu. En este caso, los presupuestos. Recordarán que hace un año y pico se fue de cena de Navidad con Otegi y los líderes del PNV y de Podemos. Y claro, con tanto roce ella siente la necesidad de explicar por qué. Se tocan pero no es nada serio porque ella es fiel a unos principios.

Bueno, eso es de lo que pretende convencer. Y lo volvió a intentar ayer, que habló por la tarde con la gente gente. De Haro le recordó que ella se había puesto estupenda al proclamar la necesidad de gobernar sobre bases éticas, y que Bildu no había condenado aún el terrorismo. Bueno, lo de estupenda no lo dijo porque él es muy correcto. Y a continuación le preguntó que cómo casa eso con los acuerdos con Bildu. Pues escuchen.

Audio

Vamos a ver, Idoia. Con el tiempo que llevas teniendo que responder a esta historia, es un poco preocupante que aún no hayas dado con un argumento sólido. Y claro, lo pasas mal. Dices tú que las bases éticas se necesitan para los acuerdos de gobierno, no para los acuerdos en políticas. Ética variable es eso. Tengo principios para unas cosas pero para otras no. Esto es un poco sorprendente.

Pero ya lo inquietante es la explicación. Porque incluso lo explicas. Dices que al pactar un gobierno compartes una visión de la sociedad. Brillante. ¿Y cuando pactas las políticas no? ¿Por qué entonces pactas las políticas si no es porque compartes una visión de la sociedad? Idoia, ¿no te parece que el argumento es un pelín forzado?

Así que, por afirmar que hay que se debe gobernar con principios éticos cuando se acuerdan gobiernos pero no cuando se pactan políticas, la candidata a lehendakari del Partido Socialista, Idoia Mendia, se lleva un… ¡Zas, en toda la boca!