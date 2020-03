Hermann Schreiber se lleva un aplauso por "tocar la armónica desde la ventana y dar lo único que puede"

Julio César Herrero dedica su aplauso de este viernes a Hermann Schreiber. Si quieres conocer su historia, sigue leyendo o escucha el audio que acompaña a este reconocimiento.

Hermann es un octogenario alemán que vive en Vigo. Y lleva algún tiempo con mucho trabajo, a pesar de la edad. Desde hace una semana, todos los días, a las ocho de la tarde, escucha los aplausos que le reclaman. Es su hora. Debe asomarse a la ventana y hacer lo que todavía saber hacer: tocar la armónica.

Lo que Hermann no sabe es que esos aplausos no son para él. Hermann tiene alzheimer, igual que su esposa, una gallega, también anciana. Ella casi no habla. Y él ya no recuerda el español. Quizá por eso, ninguno de los dos sepa lo que está pasando.

Pero lo que sí sabe Hermann es que todos los días, a las ocho de la tarde, hay centenares de vecinos que aplauden desde sus casas. Que desde su ventana interpreta algunas canciones y que siguen los aplausos. Y eso no puede ser una coincidencia. Porque tanto quienes aplauden como él buscan lo mismo: sentirse bien. Por eso, Angel, hoy el aplauso -éste sí- es para el anciano de la armónica, que da lo único que puede… igual que el público.