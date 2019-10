Gabriel Rufián se lleva un 'Zas' por "ser ocurrente y gracioso con un muerto"

Comenzamos la semana con una nueva edición de Intelectuales por la República Proclamada pero no Implementada de Cataluña… porque yo solo fui a merendar. Con estos datos ya saben de quién estoy hablando aunque no hubieran escuchado el arranque de la sección.

Es una de las mentes más brillantes del independentismo y del republicanismo catalán. Le escuchas hablar y… se te quitan todas las dudas, si tenías alguna. Él se esfuerza; no hay más que verle. Sabe que lo importante es ser natural; él mismo.

Buenas noches Madrid. Sé que no le estabais esperando… pero ha vuelto. Más gracioso, ocurrente, ingenioso….Gabriel Rufián. ¡Qué alegría saber que estás bien! El otro día, cuando los propios te pusieron de vuelta y media no supiste qué decir… pero veo que ya estás ocurrente. El otro día cuando tus afines te plantaron cara no te reías… pero veo que ya estás gracioso. Y el otro día tenías cara de aco…ngojado y no sabías dónde meterte… pero ahora con un muerto veo que ya vuelves a ser el valiente de siempre. Pues lo celebro, Gabi.

Así que, por ser ocurrente y gracioso con un muerto y achantarse cuando los propios le pusieron a escurrir, el diputado de ERC, Gabriel Rufián, se lleva un…¡Zas! ¡En toda la boca!