Chaves se lleva un 'Zas' por sus justificaciones tras la sentencia de los ERE

Han pasado diez días desde que se conociera la sentencia del mayor escándalo de corrupción que afecta al Partido Socialista. Porque si es un caso de corrupción política y los condenados pertenecían a un partido determinado, y por pertenecer a ese partido pudieron cometer los delitos que cometieron, entonces no hay que ser muy brillante para concluir que el escándalo es de ese partido.

Pues el ex presidente del PSOE y de la Junta, Manuel Chaves, fue uno de los condenados. Desde entonces no había hablado – como Sánchez- pero hoy lo hizo. Concedió una entrevista a la cadena ser. Como tiene que ser. Y este buen señor dijo esto.

Audio

Vamos a ver, Manuel. Pues ¿qué quieres que te diga? La intervención general emitió 19 informes denunciando las irregularidades, según el abogado del interventor. Supongamos que no fueron tantos. En el del 2005 -que sí consta- decía que la tramitación de las subvenciones se había hecho prescindiendo del procedimiento administrativo. Pero es que la sentencia dice que una mera lectura de ese informe bastaría para que cualquier lector, aunque no tuviera conocimientos sobre la materia, dedujera que no se había seguido el procedimiento y que se había omitido la fiscalización previa.

Así que, por afirmar que el interventor general nunca advirtió al gobierno de que el procedimiento de las ayudas a los trabajadores fuera ilegal, el ex presidente de la Junta, Manuel Chaves, se lleva un …¡Zas! ¡En toda la boca!