Carmen Calvo se lleva un 'Zas' por afirmar que "el PSOE no ha convocado estas elecciones"

Menos mal que ha vuelto. Que en los últimos días Pedro Sánchez había acaparado el protagonismo para hacer valer su persona y me la habían relegado a un segundo plano. Con el juego que da la profesora de constitucional. Así que hoy la han sacado a ella y a Abalos a explicar las cosas… y a mezclarlas.

Carmen, que se te va. Estamos hablando de las elecciones generales: han sido dos; las otras eran municipales, autonómicas y europeas. Que al final uno se viene arriba e incluye hasta las de la junta de vecinos. Pero la vicepresidenta dijo algo verdaderamente inquietante. Algo que, quizá, explique qué le está ocurriendo a este país.

¿Qué extraño fenómeno se ha producido en España? ¿Qué fuerza oculta ha convocado unas elecciones generales? ¿estamos ante un hecho insólito en la historia de la humanidad? Lo analizamos con la experta en fenómenos paraelectorales, Carmen Calvo.

Vamos a ver, Carmen. La expresión “se han convocado” es un pelín imprecisa. Las elecciones no se convocan; alguien las convoca. Y ese alguien es quien tiene capacidad para hacerlo: o sea, el Partido Socialista. Una cosa es ir de víctima y que todo el mundo tenga la culpa de todo; y otra, que por no querer tener la responsabilidad de nada no quieras tener ni la que te atribuye la ley.

Así que, por afirmar que el PSOE no ha convocado estas elecciones, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, se lleva un…¡Zas! ¡En toda la boca!