Amnistía Internacional se lleva un 'Zas' por “exigir la libertad de los Jordis"

El personal de la organización ha estado estudiando la sentencia del proces. Les ha llevado un tiempo porque eran muchos folios. Y el martes presentaron los resultados en Barcelona. La ONG, que les recuerdo que vela por los derechos humanos, ha manifestado que el juicio fue justo pero a pesar de ello, ha reclamado la libertad de los Jordis. Tal cual: el juicio fue justo pero la condena, no. Lo que no deja de tener su aquel.

Van a escuchar las razones que dan Daniel Joloy, que es el asesor general de Política de Amnistía Internacional, y Esteban Beltrán, director de Amnistía en España.

Vamos a ver, Daniel. El artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos no habla de ningún principio de legalidad, sino de que nadie puede ser condenado por algo si ese algo no era delito en el momento de ser cometido. O sea, que no hay pena sin ley. Respecto a ti, Esteban. Dices que la pena es excesiva para actos que se desprenden del derecho de libertad de expresión y reunión. Si dices que la pena es excesiva es porque asumes que hay algo punible pero no tanto. Pero es que los derechos de expresión y reunión no están penados por la ley. ¿En qué quedamos? Igual es que no han sido condenados por ejercer esos derechos, sino por su “papel decisivo” y “contribución necesaria” en el proceso separatista.

Así que, por exigir la libertad de los Jordis a pesar de reconocer que el juicio fue justo, Amnistía Internacional se lleva un …¡Zas! ¡En toda la boca!