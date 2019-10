La alcaldesa de Móstoles se lleva un 'Zas' por "hacer daño a muchas personas y no presentar su dimisión"

A la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse.

Sí, ya sé que se había comido otro zas hace algunas semanas por haber contratado a su hermana como responsable de redes y esas cosas, en el Ayuntamiento. Creo que fue precipitado. Y estoy muy cabreado conmigo mismo. La acusé de nepotista y me equivoqué. Noelia Posse es una mujer solidaria, que lo da todo. En las últimas semanas hemos sabido más. Escuchen a esta Aida Nizar de la política municipal.

Sí, habla de sí misma en tercera persona, como para marcar distancia. Y no debería, porque lo que ha hecho es algo muy bonito. Además de contratar a su hermana y ascender a su tío, incrementó 800 euros al salario de su ex, fichó a una amiga de la infancia y colocó a un íntimo de una compañera. ¿Esto es nepotismo? No. Esto es amor. Es entrega. Esto es darse por completo. Y la gente de Móstoles, que es muy ruin, no lo ha querido entender. Y la han destrozado.

Vamos a ver, Noelia. No has cometido un error; has cometido cinco. No has hecho daño a nadie; has privilegiado a cinco. Pero lo más inquietante es que aún no te hayas ido. Habrá que esperar a que resuelva el Comité de Ética del Partido Socialista de Madrid, que preside el alcalde de Alcalá de Henares… procesado por prevaricación. Pues nadie mejor que él… que sabe mucho.

Así que, por afirmar que ha cometido un error y que ha hecho daño a muchas personas y no presentar su dimisión, la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, se lleva un… ¡Zas! ¡En toda la boca!