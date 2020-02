Adriana Lastra se lleva un 'zas' por afirmar "que todos los españoles serán mediadores con la Generalitat"

No sabemos lo que tenemos. La semana pasada se reunieron los rectores de las universidades públicas. Les preocupa que miles de universitarios desempeñen trabajos en los que no necesitan la formación que han recibido. No entienden nada. No se han fijado en Adriana Lastra. Ella tampoco necesita ninguna formación para el trabajo que desempeña y, sin embargo, se ha convertido en un referente político español.

Porque lo importante para tener éxito en la vida no es tener estudios, si es que la naturaleza te ha dotado de una capacidad privilegiada para la oratoria. Escuchen qué delicia.

Los pelos como escarpias. Esto no se aprende. O naces con ello o no hay nada que hacer.

Pues ayer, Lastra fue a desayunar al foro de Nueva Economía. Y habló de la exigencia de Torra del mediador de marras. Y fíjense qué belleza retórica, qué genialidad en el manejo de las palabras… Miren qué cosa tan bonita.

Vamos a ver, Adriana. Supongo que eso es una metáfora. O sea, que no es en sentido literal porque, claro, dónde nos vas a meter a todos. Pero si lo dices en sentido figurado, el Congreso de los Diputados es donde están representados los 47 millones de españoles. Y la mesa ésa no está en el Congreso. Así que no lo entiendo, Adriana. Por cierto: una cosa es mediar y otra observar. Si los 47 millones de españoles vamos a mediar en no sé qué, ¿por qué habéis firmado con ERC que solo los catalanes se pronunciarán en una consulta sobre lo que hayáis acordado? Yo es que así no puedo mediar.

Así que, por afirmar que todos los españoles serán mediadores en el diálogo con el Gobierno de la Generalitat tras haber firmado con ERC que sólo los catalanes votarán lo que se acuerde, la portavoz de los socialistas, Adriana Lastra, se lleva un ¡zas, en toda la boca!