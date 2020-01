Ada Colau se lleva un 'Zas' por afirmar que "las palabras de Díaz Ayuso generan confrontación institucional"

A la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Que se ha puesto nerviosa. Resulta que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un desayuno informativo de Europa Press, dijo esto sobre el Congreso Mundial de Móviles:

Audio

Y la alcaldesa de Barcelona entró en pánico, y en un programa de La Sexta. Escuchen.

Audio

Vamos a ver, Ada. Que no digo yo que la presidenta de Madrid haya sido demasiado tajante y, seguramente, sobre todo, porque el Congreso se queda en Barcelona hasta el 2023.

Ahora bien, ¿nos puedes explicar qué tienen que ver las torpes declaraciones de Ayuso sobre los efectos de la contaminación con su interés por que Madrid sea sede del Congreso de Móviles? Nada. Pero es esa forma tuya –y de Montero, de Iglesias- de hablar sin parar y mezclar todo. Si hubiera recomendado no llevar el móvil pegado al cuerpo -porque provoca cáncer- pues sí resultaría paradójico que quisiera organizar el Congreso de Móviles. Pero eso no lo dijo ella. Lo decía hasta hace medio minuto la web de tu ayuntamiento.

Por cierto, Ada. Si hablamos de que no hay que confrontar a las instituciones -ojo con la expresión, que parece que hablamos del proces-, quizá afirmar que hay que auditar el congreso porque no es sostenible (2015) y no acudir al besamanos que organiza el Rey con motivo del congreso… igual no ayuda mucho.

Así que, por afirmar que la pretensión de Díaz Ayuso de optar a que el Congreso Mundial de Móviles se organice en Madrid genera confrontación institucional, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se lleva un…