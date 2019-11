Ábalos se lleva un 'Zas' por desmarcar al PSOE de la sentencia de los ERE

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, se ha llevado un 'Zas' este miércoles por desmarcar a su partido de la sentencia de los ERE el día en el que José Antonio Griñán ha sido condenado a 6 años de cárcel y Chaves a 9 años de inhabilitación.

“Si ustedes siguen con fruición esta sección, además de mostrar una inteligencia envidiable ya conocerán que José Luis Abalos es ministro, secretario, portavoz, negociador que saca el PSOE en los momentos más divertidos. Yo soy más de Carmen Calvo pero… Él explicó sin reírse lo del gobierno de cooperación. Él afirmó sin reírse que había frenado a la ultraderecha, después de que Vox hubiera más que doblado el número de diputados”, arranca Julio César Herrero.

“Pero lo que hizo ayer… eso solo lo pueden hacer los más grandes. Escuchen estos memorables 8 segundos en los que se esfuerzan en condicionar cómo se debe interpretar lo ocurrido con la sentencia de los ERE”.

Audio

“Vamos a ver, José Luis, que esta es fácil. Los responsables públicos militaban en el PSOE. Los responsables públicos lo fueron por militar en el PSOE. Pero dices que no es un caso que afecta al PSOE. Bueno. Ah, y también has dicho que Pedro Sánchez no tenía responsabilidad cuando ocurrió todo. Es verdad”.

“Pero mira, en febrero Sánchez pidió perdón en nombre de España a los republicanos que se tuvieron que exiliar. No consta que entonces hubiera tenido ninguna responsabilidad. Como secretario general del PSOE, ¿va a decir algo de la sentencia, que le pilla un poco más cerca que la guerra civil?”

Así que, por afirmar que la sentencia de los ERE no afecta de ninguna manera al Partido Socialista, el secretario de organización del PSOE, José Luis Abalos, se lleva un … ¡Zas! ¡En toda la boca!