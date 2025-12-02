José María, experto en inversión inmobiliaria: "Es segura y rentable. El riesgo suele ser por el retraso y con un pequeño estrechamiento de margen; nunca hemos perdido dinero"

En un contexto marcado por la dificultad para acceder a una vivienda en España, con tasas de esfuerzo que rondan el 35 %, surgen alternativas de inversión que buscan ofrecer altas rentabilidades mientras contribuyen a aumentar la oferta.

Durante una entrevista en el programa 'Herrera en COPE Madrid' con Mónica Álvarez, José María Gómez-Acebo, director de relaciones institucionales de Urbanitae, ha explicado cómo la plataforma aborda este desafío. Según el experto, el origen del problema actual es la falta de oferta, especialmente en grandes capitales como Madrid o Barcelona.

La clave del modelo Urbanitae

La compañía no se dedica a fabricar viviendas para mantenerlas en su balance, sino que su objetivo es ponerlas en el mercado. Para ello, financian la promoción desde el inicio. "Nosotros lo que hacemos es financiar la promoción, aportando el capital necesario para que se pueda poner en marcha comprando el suelo", ha detallado Gómez-Acebo. Esta aportación inicial es clave para que posteriormente la banca conceda el préstamo promotor.

EFE/Luis Tejido Vivienda en construcción en Bilbao, en una imagen de archivo.

Este sistema permite a los inversores acceder a retornos elevados. Frente a la creencia de que se llevan un porcentaje del valor de venta, el directivo ha aclarado que la rentabilidad proviene de todo el ciclo de la promoción, que dura aproximadamente tres años. El retorno prometido se sitúa "por encima del 15 por 100, en caso de proyectos de equity", una cifra que compensa el riesgo asumido en operaciones que implican comprar suelo, financiar, construir y vender.

Una inversión "segura y rentable"

A pesar de los riesgos inherentes al sector, la compañía realiza un exhaustivo análisis previo antes de lanzar cualquier operación. "Le dedicamos muchísimo tiempo, hacemos todo tipo de análisis, visitamos la zona, hablamos con el promotor", ha afirmado Gómez Acebo. Gracias a esta diligencia, los principales riesgos se limitan a posibles retrasos en los plazos o a un estrechamiento de los márgenes de beneficio.

Nunca hemos perdido dinero y hemos hecho más de 250 operaciones" José María Gómez-Acebo

La solidez del modelo se refleja en sus resultados. "Nunca hemos perdido dinero y hemos hecho más de 250 operaciones, y ese es nuestro objetivo, preservar capital", ha subrayado el directivo. Por todo ello, ha calificado la inversión a través de su plataforma como "una inversión que nosotros consideramos segura y rentable".

Nuevos proyectos para generar vivienda

Fiel a su misión de aumentar el parque de viviendas, Urbanitae lanzará próximamente un nuevo proyecto en Madrid. La operación consistirá en financiar la conversión de un antiguo edificio de una empresa cotizada en nuevas viviendas. "Es lo que necesitamos al final, que muchos de los edificios que ahora están en desuso, en grandes capitales, como es Madrid, se conviertan en vivienda", ha concluido Gómez-Acebo.

Europa Press Varios obreros trabajan en la construcción de una vivienda nueva en Madrid

Esta visión sobre la necesidad de generar nueva oferta es compartida por otros expertos del sector, como Juanlu Cruz, fundador de Inversiva. En una conversación con el youtuber Uri Vyce, Cruz califica el momento actual como un 'mercado chulo', donde la inversión ha resultado beneficiosa para muchos. No obstante, en línea con la filosofía de preservar el capital, el experto señala que el secreto para invertir bien no es tanto la ganancia como la tranquilidad: 'dormir tranquilo y tener un inquilino que te pague siempre'.

Frente a los temores de una posible burbuja, el fundador de Inversiva se muestra tajante y asegura que 'no hay ninguna burbuja en España' en este momento. La principal diferencia con la crisis de 2008, según él, radica en que la demanda actual es real y no especulativa. 'Entonces se compraba para especular, ahora se compra para vivir o para alquilar', argumenta, subrayando que existe una necesidad genuina de vivienda.

Este impulso en la demanda se ve acentuado por el crecimiento poblacional y la concentración en grandes ciudades como Madrid, Valencia o Málaga, factores que están elevando tanto los precios de venta como los alquileres. Según Cruz, los mayores riesgos para el sector no provienen del mercado doméstico, sino de factores externos, afirmando que 'solo una crisis europea o una guerra podrían frenar el crecimiento'.