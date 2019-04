Tiempo de lectura: 1



Ángel Expósito, director de ‘La Linterna’, compara a los políticos británicos David Cameron y theresa May con Torra, Puigdemont y Artur Mas.”Pensábamos que estos no eran superables y hete aquí que May y Cameron los están superando, porque lo del brexit está siendo un espectáculo de bochorno…” destaca el comunicador.