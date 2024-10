Expósito reacciona a los motivos de la salida de Errejón: "No se pierde mucho, el problema es por qué"

La noticia del día o el nombre propio es la huida, que no retirada o jubilación anticipada, la huida de Íñigo Errejón de la política. Primera consideración, no está marchándose Churchill ni John Fitzgerald Kennedy. Se va Errejón, que como todo el mundo sabe es un tipo que no ha dado un palo al agua en su vida. Por lo tanto, seamos sinceros, tampoco se pierde mucho.

¿Cuál es el problema? El problema es que tras la coña y la primera sensación que produce, viene algo mucho más serio. Y es que Íñigo Errejón se va, o le ayudan o le jubilan, por problemas, denuncias, de acoso sexual, de casi violencia machista, de un no parar de un montón de denuncias, siempre sobre lo mismo.

Es curioso porque, disfrazado de tanto progresista, reformista y por supuesto feminista, a todos estos les da siempre por lo mismo. Es impresionante. Íñigo Errejón no es más que un alumno aventajado, o eso fue, de Pablo Iglesias y de Monedero. ¿Qué ocurre? Que rompió con ambos, sencillamente porque quería más, quería ser ministro de lo que fuera y se lo creyó. Y al final, mira tú, por la bragueta o por las manos largas, la que se ha buscado.

Tampoco se pierde mucho, seamos sinceros. El problema es el por qué.