Expósito: "¿Tú firmarías un informe con tu nombre y apellidos sabiendo que llegará a Iglesias?"

Los asuntos "muy sensibles" entre Pedro y Pablo.

El presidente del Gobierno reconoció en TVE que no le dijo ni "mu" a Pablo Iglesias sobre la fusión de CaixaBank y Bankia porque es un tema "muy sensible". Iglesias contraprogramó en la SER y desveló una fuerte discusión porque Sánchez le ocultó también la marcha del Rey Juan Carlos. No hace falta ser un genio para deducir que Pedro no se fía nada de Pablo... y viceversa. ¡Menudo equipo! ¡Qué cohesión! ¡Vaya dos patas para un banco! Puestos a plantear cosas sensibles: ¿Se puede saber qué pinta Pablo Iglesias, nada menos que vicepresidente del Gobierno, en la Comisión del Centro Nacional de Inteligencia?