Expósito desvela dónde estaba cuando se enteró del ataque del 11-S: "Nunca se me olvidará"

11S. Hay fechas que se nos quedan grabadas en la memoria, no muchas, a lo largo de la vida. El 23F, el 11M, para los más mayores el 20N, y, sin duda, el 11S. ¿Qué ocurre? Que 23 años después del 11S de 2001, tal día como hoy, pues claro, entre Koldo, Ábalos, Cataluña o la financiación, el tema ha pasado completamente desapercibido.

¿Dónde estabas tú aquel 11S de hace 23 años? Igual eras un bebé o un pipiolo, pero quizás no. Yo estaba comiendo, fue el mediodía, muy cerca de Plaza Castilla, con Fernando Jáuregui y con Asís Martín de Cabiedes, el presidente de Europa Press, nunca se me olvidará. El 11S. El día que cambió el mundo y casi, casi se nos ha pasado entre los dedos y no nos hemos dado ni cuenta. Piénsalo. ¿Dónde estabas tú hace 23 años, el día y la hora de ese 11S cuando cambió el mundo?