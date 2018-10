El 'vlog' de Expósito: "¿Tú te fías de Pablo Iglesias o de Puigdemont?"

Ángel Expósito analiza el nuevo acuerdo entre el Partido Socialista y Podemos. El director de 'La Linterna' no considera que esta unión entre los socialistas y la formación morada sea tan beneficiaria como la pintan. Además, destaca la llemada a la colaboración por parte del partido de Pedro Sánchez hacia los independentistas catalanes. "allá cada cual, pero me da a mí que por estar en La Moncloa no vale todo" señala Expósito.