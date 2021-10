Felipe González y Mariano Rajoy responden a la misma pregunta de Expósito: ¿volverán?

El director de 'La Linterna', Ángel Expósito, formuló la misma pregunta a Felipe González y Mariano Rajoy. Los expresidentes el Gobierno...¿volverían a sus anteriores cargos?

"¿Cuántas veces les han dicho 'Vuelve Mariano' y 'Felipe vuelve'?" Seguro que muchas. Como le decía Herrera a Expósito esta mañana, incluso se lo hemos dicho nosotros.

Esta fue la respuesta de Rajoy. "Yo tengo buenos amigos y muy sentatos, don Ángel. Si son sensatos, dicen cosas sensatas. En la vida hay que saber cuál es el sitio de cada uno en cada momento".

Felipe González y @marianorajoy me responden a la misma pregunta: ¿Cuántas veces les han dicho "Vuelve, Mariano" y "Felipe, vuelve? Seguro que muchas. Como me ha dicho @carlosherreracr en @HerreraenCOPE esta mañana... incluso se lo hemos dicho nosotros. pic.twitter.com/zqQ7sxunv2 — Ángel Expósito (@ExpositoCOPE) October 1, 2021





Al mismo tiempo, González aseguraba que "me lo han dicho muchas veces y no me han dado ganas porque la verdad eso lo veo con una cierta tranquilidad. Mientras más tiempo desde que salí en el Gobierno, la gente tiene la generosidad de acordarse de lo bueno y olvidarse de lo malo. Por eso a veces me reclaman".