Expósito pide no olvidar que el yihadismo sigue “rearmándose” y aprovechando el coronavirus

El director de ‘La Linterna’, Ángel Expósito, analiza las conclusiones de un estudio realizado por la IEEE y pide que no nos olvidemos del yihadismo que sigue activo.

Esta semana, el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) ha presentado un nuevo Panorama de Seguridad Mundial 2020. La verdad es que el estudio es apasionante, se habla del cambio climático, de la sanidad como elemento fundamental, de los pulsos China-Estados Unidos, de Rusia y el Mediterráneo. También se habla de los riesgos y peligros que ahí siguen. Agazapados, esperando y aprovechándose incluso del coronavirus.

Expósito pide no olvidar el yihadismo durante la pandemia

Me quedo con una clave, que los malos siguen ahí. Que los grandes peligros y preocupaciones de esta parte del mundo se mantienen sino se han acrecentado durante la pandemia. Y claro, como estamos con lo que estamos, pues no nos hemos dado cuenta. En este sentido, el general Dacoba, director del IEEE me apuntó tres claves:

El yihadismo se aprovecha del coronavirus ante la debilidad de las paupérrimas Fuerzas de Seguridad de los países sobre todo del Magreb, el Sahel o el corazón de África Nuestra propia debilidad, la propia Unión Europea se retira de los focos en África. Y ellos lo saben, allí y aquí. Cuando digo ellos digo el yihadismo. Ojo que nuestra frontera sur sigue siendo el Mediterráneo. A ver quién es el guapo que luego vuelve/volvemos a colaborar con lo que quede de esos estados. El cambio climático, la mega crisis sobre la crisis, la pandemia y la inmigración inexorable provocan una inmigración absolutamente enloquecida. Y todo en la orilla sur de nuestro Mediterráneo.

Por lo tanto, el drama es el que es, la pandemia, por supuesto es fundamental, pero no nos olvidemos que cuando esto acabe, que acabará y se controle, que se controlará. Los malos siguen ahí y aquí. Esperando, aprovechándose del virus, rearmándose y conquistando frente a nuestra debilidad.

No lo olvidemos. No les olvidemos.