Expósito: "Yo ni soy diplomático, ni tengo medias tintas, lo que puedo decir es que Cuba es una dictadura"

¿Cómo es posible que desde esta parte del mundo, en Europa, cueste tanto decir que el régimen castrista es una dictadura? Quizá sea por complejos o por romanticismo de la izquierda. Son los mismos que montaban el pollo y sacaban a Franco hasta en Helicóptero. Yo me pregunto, ¿Qué era Pinochet? ¿Qué es Kim Jong-un?

¿Por qué? ¿Para que no se enfade Ione Belarra? ¿Para no molestar a Garzón y su modelo de consumo? No lo entiendo, lo de Cuba es un disparate y quiero pensar en la lógica de la diplomacia y las medias tintas, pero como yo ni soy diplomático ni tengo medias tintas, lo único que puedo decir es que aquello es una dictadura repugnante.

Yo solo soy un periodista que viaja y cuenta las cosas, y yo que he estado allí, solo puedo decir que aquello es una dictadura, aunque aquí la política impida decir la verdad.

Sánchez reconoce que Cuba "no es una democracia" pero evita pronunciar la palabra 'dictadura'

Esta afirmación cobra especial relevancia después de que la nueva portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, haya evitado en varias ocasiones asegurar si el régimen cubano es o no una dictadura en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Y también después de la oposición haya censurado la "tibieza" del Gobierno singularmente después de que su socio de Unidas Podemos, a través de la portavoz de En Comú, Aina Vidal, asegurase que Cuba "no es una dictadura".

El presidente defendió la necesidad de pedir que los cubanos "se puedan manifestar libremente" y de que se aceleren todas las reformas necesarias que permitan la prosperidad de este país centroamericano.

Sánchez sostuvo que hay "múltiples factores" que están detrás de las manifestaciones en Cuba, entre las que citó, la caída del turismo por la pandemia que, según ha señalado, está teniendo "efectos devastadores" en la economía y la sociedad del país.