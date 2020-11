Expósito, sobre el viaje español a Bolivia: "¿Te imaginas 11 o 12 horas en un avión con Iglesias al lado?"

La visita a Bolivia de Felipe VI y Pablo Iglesias ha dado que hablar en las últimas horas. No sólo por la coincidencia de dos autoridades españolas tan dispares en cuanto a ideología como representación de nuestro país, sino también por anécdotas como la curiosa interpretación del himno nacional en La Paz. De todo ello habla Ángel Expósito en su videoblog de este lunes, como puedes comprobar a continuación.

"A vueltas con el viaje del Rey Felipe junto a Pablo Iglesias a la toma de posesión del nuevo presidente de Bolivia, el economista Luis Arce.

Al respecto, un par de observaciones: se habla de 'diplomacia paralela' por parte del vicepresidente del Gobierno... y NO. No se trata de una diplomacia paralela. Esta es la verdadera diplomacia de este Gobierno.

Podemos ponerle tiritas, pero la realidad es tozuda y se refleja en el panfleto firmado por Pablo Iglesias, Zapatero y lo mejor de cada casa. Sólo falta Kim Jong-un como firmante en defensa de la democracia mundial.

Y otra cosa sobre el viaje en sí: ¡Menudo papelón el del Rey! ¿Te imaginas 11 o 12 horas metido en un avión con Pablo Iglesias sentado al lado? Menos mal que las medidas anti covid obligan a la separación y la distancia incluso en el avión principal de la Fuerza Aérea Española.

Y por último, tomémoslo como una anécdota (o no): cómo sonó el himno de España en la llegada del Rey a La Paz. Como leí en un tuit que comentaba el espectáculo: "La intención es lo que cuenta." Dejémoslo ahí.

Ese himno de España, sonando así, refleja perfectamente a la diplomacia española de la mano del vicepresidente, Pablo Iglesias. No me digas que no".