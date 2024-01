Expósito, sobre la subida del salario mínimo: "Legisla gente que no ha trabajado como autónomo en su vida"

Yo tengo la impresión, sinceramente, de que en este país gobierna, sobre cosas fundamentales, gente que no ha dado un palo al agua en su vida. Seamos sinceros.

Cuando no te legislan sobre la caza o el campo desde un despacho urbanita -no han pisado una hectárea de monte en su vida-, te legislan sobre el mercado laboral, sobre las pymes o sobre el salario mínimo, gente que no ha trabajado como autónomo en su vida.

¿Alguien puede estar en contra de que el salario mínimo interprofesional suba a mil ciento y pico euros... un 5% pactado por Yolanda Díaz, UGT y Comisiones Obreras? Hombre, si lo ves así en términos absolutos, pues claramente no se puede estar en contra. Faltaría más.

Pero claro, el problema está en que eso trae aparejado una subida de impuestos, en un país como España. Un país como España donde, exactamente, el 99% de las empresas son pequeñas y medianas, donde más del 60% del empleo empresarial -que no el de los funcionarios- viene de pymes.

¿Alguien ha pensado en las pymes de uno, dos, tres... cinco trabajadores lo que supone eso? ¿Alguien ha pensado en los autónomos? ¿Alguien ha pensado en las cotizaciones por cada subida del 5%? Lo dicho, estamos legislados por gente que no ha dado un palo al agua. Eso sí, muy progresistas y muy reformistas. Y del autónomo y de la pyme no se acuerda ni su padre.