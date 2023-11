Expósito responde a la comparación de Óscar Puente entre amnistía y embarazos: "Te lo juro, no es un montaje"

Sabíamos que este gobierno nos iba a proporcionar grandes tardes de gloria y momentos de estos para el mármol. Lo que a lo mejor no sabíamos es que iba a ser tan pronto. Se decidió el lunes, tomaron posesión el martes, el miércoles Consejo de Ministros y ya, a final de semana, ya tenemos unas cuantas perlas.

La última: Óscar Puente, el ministro de Transportes y Movilidad no sé qué... Da lo mismo. El ministro de Fomento de toda la vida. Te lo juro, eh. No es un montaje de inteligencia artificial, no lo ha creado un gurú de estos de la informática. Lo ha dicho, él tal cual.

“La amnistía ha sido necesaria o conveniente para llegar a un acuerdo, pero también lo es para la convivencia de Cataluña. Y, por tanto, puede que no se hubiera hecho en este momento, pero sin duda se hubiera hecho a lo largo del mandato. Puedo hacer alguna comparación chusca con decisiones cotidianas en la vida. Podrían preguntar “oye, ¿usted se hubiera casado si no se hubiera quedado embarazada su mujer?” “Pues a lo mejor en este momento no, pero nos queremos mucho y seguramente, dentro de seis meses, nos hubiéramos casado también”. Pues esto es lo mismo”.

Insisto, no es un montaje. El tío compara la Ley de Amnistía con un matrimonio de penalti. Es acojonante, o sea, hay que reconocer que ingenio tiene. Él dice que si la Ley de Amnistía no se hubiera hecho ahora, se hubiera hecho más tarde. Luego ahora se hace porque se necesitan los votos y, si no, pues tendría que esperar un poquito. Con el embarazo de penalti dice que es lo mismo. Te quieres mucho, te quedas embarazada y te casas antes, pero te ibas a acabar casando igual.

¿De verdad estamos para coñas? ¿De verdad se toma cachondeo una cosa como esta? Tres días llevan el Ministerio y esto no ha hecho más que empezar. Insisto: no es inteligencia artificial, lo ha dicho en serio. Te lo juro.