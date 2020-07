Ángel Expósito: "El recordatorio a las victimas del COVID me deja un sabor amargo"

El director de 'La Linterna', Ángel Expósito, ha reflexionado sobre el recordatorio a las victimas del COVID 19. El acto realizado esta mañana en el Palacio Real, donde el presentador asegura que el acto le deja un sabor agridulce. Ha señalado que más amargo que dulce.

Expósito justificaba esta reflexión por dos motivos. El primero motivado por la noticia de ver a todos los presidentes autonómicos juntos, de ver a los políticos, y también a las autoridades europeas. El segundo por la duda que genera el nivel de sinceridad de los presentes y del tiempo que esa imagen de unión va a durar.

Al hilo de todo ello, al presentador le sorprende que, a día de hoy no conozcamos el número real de fallecidos que ha está dejando la pandemia en España. Y que menos mal que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se le ha ocurrido decir la cifra de más de 28.000 fallecidos, porque ellos mismos saben que no es la real.

Expósito no sale de su asombro cada vez que piensa que todavía no se sepa el número real de compatriotas que de forma directa o indirecta, han perdido la vida por culpa de la Covid-19. Y todo ello a causa de la acción política, a la que tacha de “chapuceros” e “inútiles”, y que por desgracia, nunca sabremos la verdad.

También ha destacado la intervención del rey Felipe VI, del cual piensa que está ejerciendo su papel en momentos muy complicados. Ha querido destacar el momento de la foto oficial, en la cual aparece a su lado Pedro Sánchez, dándose una relevancia e importancia como “si de una tercera infanta se tratase”.

A este sabor más amargo y dulce, ha señalado que tiene el presentador. A querido añadir que por falta de no conocer la verdad, probablemente, sea el motivo de porqué la gente es tan irresponsable. En este sentido a querido hacer un último llamamiento, al sentido común. Por las víctimas, y sobre todo, por nuestros mayores.