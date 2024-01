Expósito responde tajante a Montero tras sus comentarios sobre el físico de Tellado: "Chiqui"

¿Y si yo (evidentemente por alusiones podía referirme, pero en fin) completamente calvo me refiero a una mujer públicamente, una mujer conocida, ya sea política o de otro...? ¿Me refiero a ella porque tiene un par o me refiero a ella porque tiene pelos de loca? ¿O porque tiene un...? ¿Te imaginas, con toda la razón, la que se montaría?

Bueno pues la número dos del Gobierno de España se refirió así al portavoz del PP Tellado:

“Hace un rato escuchaba unas declaraciones de este hombre que habéis mandado para allá, para Madrid, del de las gafas. Bueno, los dos tienen gafas, del que tiene menos pelo. Este, Tellado, de Miguel Tellado, que debe de estar en una convención por aquí”.

Y todas las pandas de súbditos y pelotas en el cónclave de marras del PSOE riendo la gracia: “hombre a ver que María Jesús Montero es que es así de chistosa, de graciosa”. El problema no es que se refiere a Tellado como el que tiene menos pelo o que se refiera a los demás por los de las gafas.

El problema es: ¿te imaginas al revés? ¿Te imaginas que nos refiriéramos cualquiera, Tellado, Feijóo, yo, cualquiera; a María Jesús Montero por lo que podríamos decir de ella o de cualquier otra en la barra de un bar? El problema de fondo no es lo que dice, el problema de fondo no es si Tellado es calvo o no. ¡Anda que algunos estamos para darle lecciones!

El problema de fondo es que esta señora es la número dos del Gobierno. Es que esta señora es la número dos del Partido Socialista. Es que es ministra de Hacienda, 'chiqui'. El problema es el nivel. Todas las tonterías que dice.