Expósito: “Presumen de transparencia con la vergüenza infinita de las mentiras sobre el número de muertos”

Ángel Expósito, director de ‘La Linterna’ en COPE, analiza en su videoblog de este miércoles la transparencia del gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos.

“Es impresionante, porque aún se atreven a presumir de transparencia su persona, el presidente del Gobierno, y el líder supremo, -¡oh, amado líder!- Pablo Iglesias. Y luego el ministro Illa, Fernando Simón, las comparsas… Y aún presumen de transparencia con la vergüenza infinita e incalificable de las mentiras sobre el número de muertos con tal de no reconocer la verdad”.

Otro ejemplo que menciona Expósito de falta de transparencia son las polémicas afirmaciones de Irene Montero cuando creía que no la estaban grabando asegurando que no iba a decir la verdad porque no le conviene sobre las manifestaciones del 8 de marzo y el coronavirus. El comunicador también añade a la lista “el tema de las compras del material sanitario, de las mascarillas, que no se recomendaban antes de ayer sencillamente porque no había”.

“¿De verdad ha habido transparencia en la reunión de Ábalos con Delcy Rodríguez? ¿Había una transparencia del pacto con Batasuna aquella tarde-noche de Adriana Lastra? ¿De verdad aún están para presumir de transparencia? Es impresionante, ¿eh?”. Y prosigue: “¿Te imaginas cuando se pongan a repartir subsidios, a tramitar la Ley de Educación con la concertada, con los colegios especiales? ¿Te imaginas a la hora de la verdad la transparencia con los amigos colocados en los consejos, en las comisiones, el propio líder supremo en la comisión del CNI? Toma transparencia vía Boletín Oficial del Estado. ¿Aún se atreven a presumir?”

El comunicador cierra su videoblog mencionando el chiste de Puebla de este miércoles en ABC: “Un chiste fantástico en el que aparece Churchill en esa estatua en Westminster, enfrente del Big Ben y en cuyo pedestal se lee ‘La ignorancia de las masas es la principal fuerza de los gobernantes’. Ignorancia de las masas a base de mentiras. ¿Dónde están las fake news? En el atril de la Moncloa”.