Expósito: "Menos mal que existió Franco, porque si no Sánchez no habría tenido nada hoy en la agenda"

Hemos asistido a otro ridículo publi-reportaje de Su Sanchidad. En este caso, en el Valle de los Caídos, vestidos como si estuviéramos con coronavirus, solo que cuando el coronavirus no visitó en ningún sitio. Hoy le tocaba volver a Cuelgamuros, que ahora se llama así.

Con la que está cayendo en el mundo, con la que está cayendo en España, en casa del susodicho, en el Gobierno, en el partido, en el Parlamento, en en cualquier sitio... Y hoy no tenía otra cosa que hacer más que ir al Valle de los Caídos a hacerse un publi-reportaje. Por cierto, publi-reportaje que hemos pagado tú y yo. Ahora que empieza la declaración de la renta, una parte para para el documental de Su Sanchidad.

Ha hecho el recorrido (esto se lo han debido enseñar estos últimos días) con las manitas así y es que lo último es ir así como de modosito. Ya lo hizo el otro día con el jeque de Arabia Saudí. Pues hoy igual, pero por el Valle de los Caídos.

Menos mal que existió Franco y menos mal que lo enterraron allí, porque si no hoy no habría tenido nada en la agenda Pedro Sánchez más que cogerse el helicóptero de Torrejón o de Moncloa al Escorial para hacerse el reportaje. De verdad, qué ridículo. Con la que está cayendo. Lo siguiente va a ser, Dios quiera que dentro de muchos años, que se me permita la bromita, cuando fallezca pedir que le entierren a Su Sanchidad en la misma tumba donde estuvo Franco. Y si no, al tiempo.