Expósito, tras la investidura: "Hasta ahora todo ha sido papelitos, postureo y ahora empieza la juerga"

La verdad es que ha sido una semana complicada, complicada porque se mezclaban un montón de sentimientos. Desde lo periodístico, al interés, hasta lo histórico, con el sentimiento personal de “Dios mío la que se nos avecina” y con la pena.

De hecho, el propio día de la investidura, el primer día, cuando el discurso de Sánchez y luego Feijóo y por la tarde los catalanes, empezamos el día con cierto hasta cachondeo. Era tal el nivel de cinismo que resultaba increíble, te daba hasta hasta risa. Luego empecé, yo por lo menos, a cabrearme. A decir “Dios mío la que tenemos encima, la que están preparando estos, qué vergüenza”. Y terminé con pena, sí. Terminé con pena por la injusticia, por lo que supone.

Y a modo de conclusión, porque tengo la impresión de que esto no ha hecho más que empezar. Hasta ahora hemos tenido papeles, hemos tenido el acuerdo con Esquerra, el acuerdo con Junts, el acuerdo con el PNV, no sabemos el acuerdo con Bildu, que puede ser el peor. Y tengo la impresión de que, a partir de ahora, empieza todo. Hasta ahora ha sido papelitos, postureo, cinismo y ahora empieza la juerga. Con una axioma: todo es susceptible de empeorar. Porque este país no está en manos de Pedro Sánchez, España está en manos de Puigdemont y de Otegui. Ese es el problema