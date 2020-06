Expósito vaticina el futuro del Gobierno: “Aguantan tres años más. Ni con aguarrás se les quita de ahí”

Ángel Expósito, director de ‘La Linterna’ en COPE, analiza en su videoblog de este jueves si el gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, sustentado también en otras formaciones, tiene posibilidades de mantenerse en el poder los tres años y medio que le quedan de legislatura.

El comunicador empieza así: “Tras confirmar que es imposible seguir el ritmo a este Gobierno entre escándalos, mentiras, tropelías, engañifas... La duda que asalta y que te la pregunta la gente directamente por la calle es: ¿Tú crees que este Gobierno aguantará? La respuesta -es una opinión- es tajantemente sí. Por supuesto que aguantará”.

Expósito opina sobre el futuro del Gobierno

Ballesteros

Asimismo, Expósito apunta a la existencia de múltiples recelos entre miembros del Ejecutivo: “Es evidente que Pablo no se fía de Pedro, que Calviño no se fía de Garzón, que Garzón no se fía de Pablo, que Carmen Calvo no se fía de Pablo, pero que Pablo tampoco se fía de Calviño. Que nadie se fía de nadie”. Lo mismo ocurriría entre las formaciones más pequeñas que dan apoyo al Gobierno: “Ya de los socios ni te cuento, porque por supuesto ni ERC se fía de Pedro, ni de Pablo. El PNV… ¿Qué te voy a contar? Y lo de Ciudadanos ya es de nota.”

“En ese clima, a pesar de todo, y ya con Bildu como socio casi preferente, el Gobierno aguantará porque se necesitan como el comer. Porque Pedro sin Pablo no suma y Pablo sin Pedro, al rinchi. A ver quién es el guapo que deja el casoplón y que se vuelve para Venezuela. Ni de coña. Y con la oposición, con los socios, pasa lo mismo. Ya me contarás, el PNV, ERC y Bildu, a quién van a encontrar mejor para sus intereses en el Palacio de la Moncloa”. La conclusión de Expósito es clara: “Aguantan tres años más. Ni con aguarrás se les quita de ahí y mucho menos con la Guardia Civil”.